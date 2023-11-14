Шалені втрати у живій силі не лякають Кремль. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Тригер для зупинки війни

Іван Ступак зазначив, що лише на Авдіївському напрямку Росія втратила 10 тисяч солдатів. Однак насправді ця кількість може бути значно більшою, зважаючи на зниклих безвісти, поранених. Лише на одному напрямку ворог міг втратити 30 тисяч бойовиків.

Невідомо, який у росіян больовий поріг щодо втрат. На думку ексспівробітника СБУ, тригером для зупинки війни проти України для Кремля можуть стати економічні проблеми.

Коли у росіян зникне можливість закуповувати мікроелектроніку, додаткові запасні частини, викуповувати своє озброєння, яке вони раніше подарували або продали, наприклад, країнам Африки, не буде можливості її повернути, то після цього, можливо, буде відступ з частини територій та початок перемовин. Відсутність грошей, фінансового ресурсу для ведення війни може стати переломним моментом,

– припустив він.

Ступак про втрати ворога: дивіться відео

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