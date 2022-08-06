Советник Залужного объяснил, почему россия не сможет противостоять западному оружию

русская армия может похвастаться бешеным количеством своей техники. Но она отнюдь не может сравниться с вооружением, которым владеют на Западе.

Об этом заявил советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. Американский ветеран боевых действий подчеркнул, что оружие, предоставленное Украине международными партнерами, эффективно используется нашими военными.

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россиянам становится все сложнее воевать

На это влияет целый ряд факторов. Прежде всего, следует отметить, что ВСУ продолжают получать все больше оружия от стран-партнеров. Речь как о достаточно старом оборудовании, так и сравнительно современном, которое доставляет немало хлопот захватчикам.

Кроме того, изрядную порку наносят сами украинские военные. Они не только быстро овладели западным оружием, но и используют его максимально эффективно.

Похоже, что россии все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, складам снабжения и скоплениям войск,

– подчеркнул Райс.

Райс недавно был на Донбассе

Следует заметить, что советник Залужного был накануне на Донбассе. Там у него была возможность увидеть изменения, которые произошли на поле боя. Райса приятно удивило мастерство украинских военных, которые с помощью HIMARS чуть ли не ежедневно уничтожают вражеские склады, а также базы.

Он выразил надежду на ракеты ATACMS, которые вполне вероятно могут предоставить Украине. По мнению Райса, на тот момент у россии просто не будет, где в Украине скрывать свои системы командования и управления, а также склады с боекомплектом.

Заметим, что демилитаризация вражеских составов происходит ежедневно несколько раз. И это, разумеется, крайне негативно влияет на попытки врага продвигаться вперед, ведь логистические цепочки нарушены.

"Хлопок" привезли в Макеевку

Во временно оккупированной Макеевке утром 6 августа сообщили о "хлопке". В местных телеграм-каналах появился ряд фото и видео, на которых демонстрируют последствия взрывов.

Можно ясно увидеть, как в небо вздымаются черные клубы густого дыма. Они возникают один за другим, из-за постоянной детонации боекомплекта.

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