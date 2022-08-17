Пограничники встретили оккупантов в своих окопах

Украинские защитники из всех родов войск защищают нашу страну мужественно и смело. Пограничники рассказали историю о двух своих служащих.

Защитники с позывными "Арей" и "Ужас" – друзья-пограничники, защищавшие Украину с первых дней. Они поделились самым ужасным моментом за время службы.

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Враг вошел в окопы

В день полномасштабного вторжения 24 февраля друзья были в Донецкой области. Через несколько месяцев прошли многие тяжелые бои. А однажды враги приблизились вплотную. Об этом наиболее опасном моменте и рассказали военные.

Это было в Марьинке, их приехали забирать офицеры на первые линии перед врагом. Первой пятеркой уехали на левый фланг, где их поставили на передний рубеж обороны.

Приказали стать в траншее. Мы ждали врага. Еще один собрат по радиостанции передавал данные с поля боя благодаря коптеру. Сказал, что с правого фланга зашло где-то 16 – 18 человек,

– говорит пограничных.

Герои не стали их ждать, а сразу отправились к перелому траншеи и заняли позиции. Через 5 секунд ребята услышали хохот на русском. Двое оккупантов были прямо перед нашими защитниками. Один смеялся и заряжал РПГ и смотрел в сторону нашего тыла. Другой держал оружие в руках. Не мог развернуться за своим напарником, тот мешал ему стрелять.

Как Герои обезопасили фланг

Наш воин выпустил короткую автоматную очередь за ними. русские испугались, один из оккупантов бросил оружие. Другой упал и накрыл голову руками. Тогда наши воины ликвидировали одного оккупанта, бросив гранату. Другой скрылся. Но они убили большую рыбу – командира вражеского отделения с позывным "Чечен". Его данные передали ротному.

Но на этом история не окончилась. Ведь убитого оккупанта вызвали по радиосвязи. Наш воин притворился, что он "Чечен". Сказал, что ранен вроде бы, а другие двухсотые. Второй наш защитник взял РПГ, которое враг бросил заряженным и выстрелом попал в здание. Так удалось обезопасить правый фланг.

Невероятная история от пограничников: смотрите видео

Как пограничники дерутся за Украину

Этот род войск был первым, кто встречал врага, прорвавшегося через наши границы. Они продолжают героическую борьбу. Они показывали и рассказывали, как выбивали русских кафиров из одного из населенных пунктов. Во время этого боя погибли 4 наших героя.

Также пограничники готовятся принимать врага и бить подальше возле Славянска. Ведь российские оккупанты хотят захватить всю Донецкую область. По их словам, именно безупречная маскировка оказывает большое влияние на противостояние. Чем лучше скрыты наши позиции, тем ближе можно подпустить к себе врага. А после этого его можно спокойно уничтожать.

Украинские пограничники охраняют не только сухопутные, но и морские рубежи нашего государства. Бойцы Госпогранслужбы готовы к встрече с врагом в портах и побережьях. Ради этого они постоянно тренируются и проводят обучение.

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