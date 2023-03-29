Россияне близки к важным позициям в Бахмуте: сводка с фронта от Романа Свитана

Российские военные, вероятно, зашли в промзону на севере Бахмута, а с юга подошли к центральному рынку. Впрочем, в обороне города прежде всего важна не оборона его центра, а конкретных рубежей.

Об этом в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 29 марта рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Пока эти рубежи под контролем украинской армии.

Также интересно Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Россияне на важных позициях в Бахмуте

Одним из таких важных рубежей является трасса на Ивановское, которая в городе переходит в ключевые улицы Бахмута. С востока таким важным рубежом является река Бахмутка, а с севера – промышленная зона города.

Ухудшилась ситуация – это однозначно. При этом ухудшилась не с заходом на Завод цветных металлов, туда они зашли еще месяц назад. Мы их оттуда постоянно выбиваем,

– рассказывает Роман Свитан.

На юге россияне уже пересекли реку Бахмутку и прижимают украинские войска к шоссе. По словам собеседника, именно шоссе является одним из крайних рубежей обороны для принятия решения об уходе войск.

"Это шоссе – ключевой рубеж обороны. Его мы однозначно будем удерживать. Пока им далеко до него, но само движение такое опасное", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

По его мнению, здесь командование может принять один из вариантов решений:

отсечь российские войска от этого рубежа,

закрепление на трассе как рубежа обороны и дальнейшее его удержания.

Самое важное в этой ситуации – оперативное принятие решения. Особенно после того, как россияне подтянули туда дополнительные десантные войска и увеличили частоту применения авиации.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Ключ к обороне Бахмута

Собеседник заметил, что на Бахмутском участке фронта россияне основное давление сосредотачивают в направлении Хромово. Это небольшое село важно, как для украинской армии, так и для российской.

Это такой ключ к поставкам нашему бахмутскому гарнизону. Но Хромово расположено на возвышении, поэтому удобно его защищать. И именно на Хромово они бросили максимально сил и средств,

– заявил Роман Свитан.

Он отмечает самыми критическими моментами то, чтобы не подпускать россиян с севера в Хромово и с юга до трассы на Ивановское. В самом же Бахмуте линия фронта может несколько меняться.

"Ведь пока эта горловина (между Хромово и Ивановским – 24 Канал) свободна, никаких проблем для нашего продвижения нет. А удерживать будем ровно столько, сколько потребуется", – акцентирует полковник ВСУ в запасе.

Ситуация вокруг Бахмута / Скриншот DeepStateMAP