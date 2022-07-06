Три вопроса, из которых сложится пазл победы Украины

Нужно ответить на три вопроса. Какое может быть восстановление, пока идет война? Зачем все эти многочисленные конференции? Зачем гражданскому обществу все эти манифесты? Начнем.

1. Какое может быть восстановление, пока идет война

Во-первых, без немедленного восстановления не будет победы – без восстановления мостов, дорог и электростанций невозможна эффективная оборона.

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Во-вторых, эта война – война на истощение, поэтому Украина должна как можно быстрее восстановить экономику, чтобы были рабочие места и налоги в бюджете.

Думаю, всем понятно, что без денег войну не выиграть, и нельзя полагаться только на западные субсидии. Запад делает правильно, побуждая Украину брать деньги не на рыбу, а на удочку. Если когда-то играли в стратегические компьютерные игры, вы помните: в одном уголке экрана сражаешься, в другом строишь, и если прекращаешь строить, то очень быстро прекращаешь и воевать.

В-третьих, миллионы людей потеряли дом. Приближается зима. Четвертое и, может быть, самое главное. Миллионы людей уехали. Они не вернутся, если некуда будет возвращаться, а это не только дома, а школы для их детей, больницы в конце концов рабочие места.

Люди не живут там, откуда уехали все врачи. Люди не везут детей туда, где нет школ. И если они не вернутся, значит Путин победил, по крайней мере частично, в своем стремлении уничтожить украинское будущее.

Пока я пишу эти строки, официальные представители десятков стран поочередно делают свои короткие заявления о поддержке Украины, объявляя суммы и условия их предоставления. И все повторяют: восстановление должно начаться немедленно.

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2. Зачем все эти многочисленные конференции

Восстановление Украины является самым сложным и масштабным проектом на планете за последние полсотни лет. Никто не знает, как подойти к этой задаче. Десятки think tanks, консалтинговых компаний и университетов представили свои идеи. Именно на таких конференциях из этих очерков появляются согласованные принципы и архитектура системы. Это уже третья подобная конференция, и от одного к другому шаг за шагом растет понимание и согласованность, что и как делать.

Это долгий процесс, и быстро не будет. Те же люди, которые сначала не верили в достижимость безвизового режима или в его значение, потом в достижимость и значение Томоса, затем в достижимость и получение тяжелых вооружений, затем в достижимость и значение статуса кандидата в члены Евросоюза, сегодня сомневаются в достижимости восстановления Украины, в своевременности этого процесса (см. пункт 1), в возможности построить прозрачную и подотчетную систему, в необходимости многочисленных встреч по разработке этой системы.

Но надо помнить, что Божьи мельницы мелют очень медленно, и мы можем оценить пройденный путь только постфактум.

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3. Зачем гражданскому обществу все эти манифесты

Здесь позволю себе сначала ответить на вопрос: а вы бы что предложили сделать?

Если вы хотите, чтобы ваш голос услышали, вам нужно объединиться с теми, кто разделяет те же ценности и цели. Вам нужно договориться, что делать, каким образом, с кем о чем говорить и т.д. Вам нужно сделать так, чтобы вас заметили те, к кому вы хотите достучаться.

Для этого нужно встречаться между собой и говорить – понимаю, что многие ненавидят такую болтовню, но нет другого способа найти общий язык ради сотрудничества. Для этого нужно составлять и подписывать документы – понимаю, что многие ненавидят такие бумажки, но нет другого способа зафиксировать договоренности и представить их третьим лицам. А что бы вы предложили сделать?

Другими словами: я сам не люблю разговоры и бумажки, но это работает.

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