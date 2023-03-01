Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии (2016–2021) Александр Щерба в интервью 24 Канала.

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Он отметил, что переломных моментов в войне было уже по меньшей мере 3, в частности:

Когда Украина показала, что ее не смогут сломать. То есть Россия не победит в этой войне. Это было когда россиян удалось отбросить из Киевской области и Северной и Центральной Украины.

Когда Украина показала, что способна побеждать. Это был август – сентябрь прошлого года, когда было анонсировано и реализовано украинское наступление.

Но не в том месте, где все ждали, а в конце концов в Харьковской области. Это была поразительная операция и наши партнеры (да и мы сами!) увидели, что украинская армия способна гнать эту дрянь с нашей земли, быть действительно победной,

– подчеркнул он.

Когда мы должны показать, что можем не просто побеждать, а победить.

Последний пункт, по мнению Александра Щербы, самый важный.

"Мы уже анонсировали, что будет российское наступление, мы его отразим, а потом будет большое украинское контрнаступление. От его успеха, от того насколько убедительной будет наша победа в нем, зависит, сможем ли мы в принципе взорвать окончательно дух в рядах российских оккупантов", – добавил он.

Отметим, что Вооруженные Силы Украины готовы к контрнаступлению. Это может произойти весной 2023 года. Об этом заявили в Институте изучения войны. По словам аналитиков, наши военные предполагают, что украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на Юге.