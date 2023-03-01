Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України, Надзвичайний та Повноважний посол України в Австрії (2016–2021) Олександр Щерба в інтерв'ю 24 Каналу.

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Він зазначив, що переламних моментів у війні було вже щонайменше 3, зокрема:

Коли Україна показала, що її не зможуть зламати. Себто, що Росія не переможе в цій війні. Це було, коли росіян вдалося відкинути з Київської області та Північної і Центральної України.

Коли Україна показала, що здатна перемагати. Це був серпень – вересень минулого року, коли був анонсований та реалізований український наступ.

Але не в тому місці, де всі очікували, а врешті в Харківській області. Це була вражаюча операція і наші партнери (та й ми самі!) побачили, що українська армія здатна гнати цю погань з нашої землі, бути справді переможною,

– наголосив він.

Коли ми маємо показати, що можемо не просто перемагати, а саме перемогти.

Останній пункт, на думку Олександра Щерби, є найважливішим.

"Ми вже анонсували, що буде російський наступ, ми його відіб'ємо, а потім буде великий український контрнаступ. Від його успіху, від того наскільки переконливою буде наша перемога в ньому, залежить чи зможемо ми в принципі підірвати остаточно дух в лавах російських окупантів", – додав він.

Зауважимо, що Збройні Сили України готові до контрнаступу. Це може статися вже навесні 2023 року. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, наші військові припускають, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на Півдні.