Постпред Британии во время своего выступления в Организации Объединенных Наций подчеркнул, что экономика России потеряла более 400 миллиардов долларов США в результате санкций. Кроме того, страна-агрессор должна теперь просить оружие у других тоталитарных государств, например, КНДР.

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Кариуки отметил, что Россия потеряла более половины территорий, которую захватила с февраля 2022 года. Более того, по словам дипломата, с началом полномасштабной агрессии против нашего государства российская армия потеряла пятую часть Черноморского флота.

Сейчас российская оборонная промышленность разбирает на запчасти холодильники. Она заказывает оружие у КНДР, нарушая многочисленные резолюции, принятые в этом зале, по указанию российского министра иностранных дел,

– сказал британский постпред в ООН.

Он также подчеркнул, что, покупая и используя иранские беспилотники, как Россия, так и КНДР, нарушают резолюцию Совета Безопасности организации.

Кроме того, Кариуки также напомнил, что в то время как страны Запада посещали Всемирный экономический форум в Давосе, заместитель председателя Совета национальной безопасности России говорил, что "мир невозможен, пока существует независимое государство Украина".

"Это не мир. Это подчинение, которое угрожает самому существованию Украины как государства и открывает новую эру глобальной нестабильности", – подчеркнул он.

В конце концов, постоянный представитель Великобритании в ООН отметил, что страны будет продолжать пополнять систему противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь ей защитить гражданское население от атак. Дипломат отметил, что безопасность Украины имеет значение для всей глобальной безопасности.

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