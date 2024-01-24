Постпред Британії під час свого виступу в Організації Об'єднаних Націй підкреслив, що економіка Росії втратила понад 400 мільярдів доларів США внаслідок санкцій. Крім того, країна-агресорка має тепер просити зброю в інших тоталітарних держав, наприклад КНДР.

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Каріукі зазначив, що Росія втратила більш ніж половину територій, яку захопила з лютого 2022 року. Ба більше, за словами дипломата, з початком повномасштабної агресії проти нашої держави російська армія втратила п'яту частину Чорноморського флоту.

Зараз російська оборонна промисловість розбирає на запчастини холодильники. Вона замовляє зброю у КНДР, порушуючи численні резолюції, ухвалені в цьому залі, за вказівкою російського міністра закордонних справ,

– сказав британський постпред в ООН.

Він також наголосив, що, купуючи та використовуючи іранські безпілотники, як Росія, так і КНДР порушують резолюцію Ради Безпеки організації.

Крім того, Каріукі також нагадав, що в той час, як країни Заходу відвідували Всесвітній економічний форум у Давосі, то заступник голови Ради національної безпеки Росії казав, що "мир неможливий, доки існує незалежна держава Україна".

"Це не мир. Це підкорення, яке загрожує самому існуванню України як держави й відкриває нову еру глобальної нестабільності", – підкреслив він.

Зрештою постійний представник Великої Британії в ООН зауважив, що країни продовжуватиме поповнювати систему протиповітряної оборони України, щоб допомогти їй захистити цивільне населення від атак. Дипломат зазначив, що безпека України має значення для всієї глобальної безпеки.

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