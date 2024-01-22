Раніше Мартін Гарріс зазначив, що Велика Британія виділить на дрони для України 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Також відомо, що БпЛА виготовлятимуть на території двох країн.

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Використання британської зброї на території Росії

Посол наголосив, що Велика Британія постачала озброєння для України раніше, і надаватиме її й надалі.

Він пишається тим, що його держава була першою європейською країною, яка надавала літальну зброю нашій країні. За його словами, першими були протитанкові ракети нового покоління.

Згодом Україна отримала бойові танки та далекобійні ракети. Політик зазначив, що це не лише позиція Великої Британії. Як зазначив Гарріс, після підписання угоди це їхнє зобов'язання постачати зброю Україні.

Мартін Гарріс також відповів на запитання щодо використання зброї, яку надає Велика Британія, на території Росії. За його словами, це план дій лише нашої держави.

Це стратегія України, це не стратегія Великої Британії та інших партнерів. Це саме України, яка має створити стратегію для перемоги,

– наголосив британський посол.

Втім, жодних заперечень або ж заборон політик не висловив. Водночас Гарріс звернув увагу на те, що британська зброя наразі орієнтована саме на окуповані території України. За його словами, досягнення ЗСУ в Криму протягом 2023 року мають дуже важливий стратегічний ефект.

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