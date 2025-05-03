В ISW зафиксировали увеличение российских потерь на квадратный километр захваченной территории

Сейчас российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года. Темпы наступления агрессор поддерживает благодаря быстрому развертыванию низкопрофессиональных войск.

Однако такая зависимость ограничивает способность противника проводить сложные операции и быстро продвигаться вперед в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 2 мая.

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Оккупанты смирились с потерями

По данным Института изучения войны, с сентября по декабрь 2024 года российские войска захватили около 2 949 квадратных километров ценой 174 935 жизней – это в среднем 59 потерь на квадратный километр.

К тому же потери агрессора в этот период постоянно росли, достигнув своего пика в декабре 2024 года – 49 135 человек.

В то же время ежемесячные темпы продвижения оккупантов остановились в ноябре 2024 года (839 квадратных километров) и начали замедляться в декабре 2024 года (593 квадратных километров).

В период с января по апрель 2025 года российские успехи были на 45% медленнее, чем в период с сентября по декабрь 2024 года, хотя уровень потерь за это время снизился лишь на 10%.

Похоже, российское военное командование смирилось с подобными показателями потерь личного состава, несмотря на значительное снижение темпов территориальных приобретений,

– отметили в ISW.

Как Россия решает проблему

Аналитики Института изучения войны не заметили значительного снижения темпов российских наступательных операций вдоль линии фронта, несмотря на замедление продвижения. Итак, Россия генерирует достаточно сил, чтобы позволить себе такие потери без необходимости менять приоритеты на любом участке фронта.

Призывники государства-агрессора проходят только месячную подготовку перед отправкой в Украину, что может ограничивать их боевые возможности.

Командование отдает предпочтение использованию плохо подготовленных новобранцев в пехотных атаках, сохраняя текущий темп операций благодаря долгосрочным боевым возможностям России.

К слову, по данным ВВС, в 2024 году Россия потеряла не менее 27 солдат на каждый захваченный километр территории, не учитывая потери так называемых "ДНР" и "ЛНР".