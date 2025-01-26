Россияне атаковали "Шахедами" и оккупировали Времовку: хронология 1068 дня войны

В Украине продолжаются 1068 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов, а украинские защитники продолжают сдерживать врага.

О главных новостях 26 января 2025 года – последствиях российских атак, ситуации на фронте и международной арене – читайте на 24 Канале.

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