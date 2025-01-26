26 января 2025, 06:27
Россияне атаковали "Шахедами" и оккупировали Времовку: хронология 1068 дня войны
В Украине продолжаются 1068 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов, а украинские защитники продолжают сдерживать врага.
О главных новостях 26 января 2025 года – последствиях российских атак, ситуации на фронте и международной арене – читайте на 24 Канале.
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Ночью областной центр атаковали вражеские БпЛА. Пострадал частный дом в Основянском районе, информации о раненых нет.
06:05, 26 января
Россия атаковала Харьков
Ночью областной центр атаковали вражеские БпЛА. Пострадал частный дом в Основянском районе, информации о раненых нет.