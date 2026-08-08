Об этом стало известно из интервью главы государства для ТСН.

Какие планы у Путина?

Президент Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не добьется желаемой победы в войне против Украины. В то же время в Кремле уже ищут другие способы продолжить агрессию, когда провал на поле боя становится все более очевидным.

Речь идет прежде всего о кибератаках, ракетном терроре и запугивании населения. Параллельно российское руководство, по словам украинского лидера, рассматривает вариант массового пополнения оккупационной армии без официального объявления мобилизации.

Ему нужно захватить Донбасс. Мы уходить сами по себе не собираемся. Никто не будет покидать свою страну, своих людей и просто уходить. Потому что никто не гарантирует, что этот человек не пойдет дальше,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент предположил, что Кремль попытается манипулировать договоренностями с США, которые обсуждались в Анкоридже, и представить их как собственную победу.