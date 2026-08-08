Про це стало відомо з інтерв'ю глави держави для ТСН.

Які плани в Путіна?

Президент Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путіна не досягне бажаної перемоги у війні проти України. Водночас у Кремлі вже шукають інші способи продовжити агресію, коли провал на полі бою стає дедалі очевиднішим.

Йдеться насамперед про кібератаки, ракетний терор і залякування населення. Паралельно російське керівництво, за словами українського лідера, розглядає варіант масового поповнення окупаційної армії без офіційного оголошення мобілізації.

Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося. Ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей і просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі,

– наголосив Зеленський.

Також президент припустив, що Кремль спробує маніпулювати домовленостями з США, що обговорювали в Анкориджі, і представити їх як власну перемогу.