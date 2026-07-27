Об этом заявил российский диктатор, цитируемый пропагандистскими росСМИ.

Новое заявление Путина о войне

Путин заявил, что среди приоритетов российского бюджета на следующую трехлетку будут укрепление обороны, выполнение первоочередных социальных задач и поддержка экономики.

Более того, он, мол, уверен, что за это время, его так называемая "СВО" сможет достичь поставленных целей.

Мы будем действовать осторожно, но настойчиво и последовательно, работая над достижением целей, поставленных перед нашей страной. И мы их достигнем,

– сказал диктатор.

В то же время Путин рассказал, как ему и России посоветовали "быть смелее", чтобы государство-агрессор смогло победить.

"Вопрос в том: насколько смелее? Здесь, как и в экономике, есть риски, а цена этих рисков – потери на поле боя с нашей стороны", – добавил президент России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал дату, когда Россия может начать новую волну мобилизации . Диктатор планирует мобилизовать до 500 тысяч человек, но сделать процесс скрытым из-за опасений реакции россиян.