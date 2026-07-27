Про це заявив російський диктатор, якого цитують пропагандистські росЗМІ.

Нова заява Путіна про війну

Путін заявив, що серед пріоритетів російського бюджету на наступну трирічку будуть зміцнення оборони, виконання першочергових соціальних завдань та підтримка економіки.

Ба більше, він, мовляв, впевнений, що за цей час, його так звана "СВО" зможе досягти поставлених цілей.

Ми будемо діяти обережно, але наполегливо та послідовно, працюючи над досягненням цілей, поставлених перед нашою країною. І ми їх досягнемо,

– сказав диктатор.

Водночас Путін розповів, як йому та Росії порадили "бути сміливішими", щоб держава-агресор змогла перемогти.

"Питання в тому: наскільки сміливішими? Тут, як і в економіці, є ризики, а ціна цих ризиків – втрати на полі бою з нашого боку", – додав президент Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав дату, коли Росія може розпочати нову хвилю мобілізації. Диктатор планує мобілізувати до 500 тисяч людей, але зробити процес прихованим через побоювання реакції росіян.