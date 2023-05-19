Об этом в своем ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Военный эксперт пояснил, что задача "Шахедов", по крайней мере, идущих в сторону Киева – "засушить" нашу систему ПВО. А также вытащить ракеты и при этом, чем больше, тем лучше.

"Шахед" – это дешевая вещь, а ракета дорогая и ее не так много, как бы хотелось. Именно поэтому россияне выполняют эту задачу,

– объяснил Роман Свитан.

Он напомнил, что, кроме того, было выпущено 6 "Калибров". Нам удалось сбить 3, однако еще 3 попали в Кривом Роге в гражданский объект. То есть россияне пытаются пробить нашу систему ПВО.

На что надеялся Пригожин

Институт изучения войны сообщил, что в начале марта Пригожин думал, если бросит все силы "вагнеровцев" на Бахмут, так заставит ВСУ отойти.

Военный эксперт подчеркнул, что поскольку мы удержали Бахмут, "вагнеровцам" не удалось двигаться дальше в сторону Славянска.

Они ставили "наполеоновские планы" дойти через Славянск до границ Донецкой области. Общее движение было понятно и мы его остановили как раз тем, что удерживали Бахмут,

– рассказал Свитан.

"Пригожин здесь больше исполнил роль громкоговорителя – освещал некоторые вопросы, однако не больше. Мы их остановили, оставаясь практически в тылу группировки. Они не смогли дальше двигаться", – отметил военный эксперт.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

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По словам Свитана, уже виден определенный алгоритм действий россиян. Они заходят на какую-то территорию, высасывают оттуда пророссийское население, выплевывают его где-то за Уралом и там все теряются.

"Такое было в Изюме – враг высосал практически всех пророссийских граждан и они отправились за Урал. Это же происходило и на правом берегу Херсонской области. Они точно так же, как пылесос, высосали это все коллаборантское и пророссийское население, раздали им российские паспорта и бросили за Урал, а там все эти "ждуны" потерялись", – вспомнил полковник запаса ВСУ.

По его мнению, то же будет и в Крыму. Там люди уже конкретно определились: они или украинцы и ждут ВСУ, или они россияне и уже собирают свои чемоданы, чтобы ехать за Уралом. То есть механизм есть и он уже ясен.

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