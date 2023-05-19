Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Важливо По батальйону в день: Резніков приголомшив кількістю втрат Росії під Бахмутом

Нічні обстріли України

Військовий експерт пояснив, що задача "Шахедів", принаймні тих, які йдуть в бік Києва, – "засушити" нашу систему ППО. А також витягнути ракети й при цьому, чим більше, тим краще.

"Шахед" – це дешева річ, а ракета дорога і її не так багато, якби хотілося. Саме тому росіяни виконують цю задачу,

– пояснив Роман Світан.

Він нагадав, що, крім того, було випущено 6 "Калібрів". Нам вдалося збити 3, проте ще 3 влучили у Кривому Розі у цивільний обʼєкт. Тобто росіяни намагаються пробити нашу систему ППО​.

На що сподівався Пригожин

Інститут вивчення війни повідомив, що на початку березня Пригожин думав, якщо кине усі сили "вагнерівців" на Бахмут, то так змусить ЗСУ відійти.

Військовий експерт наголосив, що оскільки ми утримали Бахмут, "вагнерівцям" не вдалося рухатися далі в бік Словʼянська.

Вони ставили "наполеонівські плани" дійти через Словʼянськ до кордонів Донецької області. Загальний рух був зрозумілий і ми його зупинили якраз тим, що втримували Бахмут,

– розповів Світан.

"Пригожин тут більше виконав роль гучномовця – висвітлював деякі питання, проте не більше. Ми їх зупинили, залишаючись практично в тилу угруповування. Вони не змогли далі рухатися", – зазначив військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Як позбутися росіян на тимчасово окупованих територіях

За словами Світана, вже видно певний алгоритм дій росіян. Вони заходять на якусь територію, висмоктують звідти проросійське населення, випльовують його десь за Уралом й там всі губляться.

"Таке було в Ізюмі – ворог висмоктав практично всіх проросійських громадян й вони відправилися за Урал. Це ж відбувалося й на правому березі Херсонської області. Вони точно так, як порохотяг, висмоктали це все колаборантське й проросійське населення, роздали їм російські паспорти й кинули за Урал, а там всі ті “ждуни” загубилися", – пригадав полковник запасу ЗСУ.

На його думку, те ж саме буде й у Криму. Там люди вже конкретно визначилися: чи вони українці й чекають ЗСУ, чи вони росіяни й вже збирають свої валізи, щоб їхати за Урал. Тобто механізм є і він вже зрозумілий.

Останні новини щодо війни Росії проти України