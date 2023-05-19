Росія 9-й раз за місяць атакувала Київ. В той же день, 18 травня, у тимчасово окупованому Криму вагони зійшли з рейок внаслідок підриву залізниці. Ситуацію проаналізували журналісти на Заході.

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Чому Росія так часто обстрілює Київ

Окупанти почали випускати ракети по Україні в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Росіяни стали частіше атакувати Київ, однак загарбники зазнають невдачі. Росія не залишає спроб налякати цивільне населення. Також держава-терорист у такий спосіб намагається змусити Україну тримати ППО якомога далі від фронту, припускають у NYT.

В той четвер, коли загарбники обстрілювали столицю України, у Криму була підірвана залізниця. Півострів має велику символічну цінність для режиму Володимира Путіна. Окрім цього через Крим йде забезпечення російських військових на окупованих територіях.

Як Росія отримала ляпаса

Гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що в результаті вибуху було перервано залізничне сполучення між Сімферополем та Севастополем. За даними NYT, вагони зійшли з рейок на сімферопольських околицях. Наразі невідомо, рухався чи стояв потяг у момент підриву.

На півострові могла статися диверсія. Однак видання наголошує, що Україна не взяла на себе відповідальності за цей інцидент. При цьому у Києві заявили, що вибухи на півострові вплинуть на здатність Росії вести війну. За російською версією, підрив організували "невстановлені особи".

Вибух у Криму відповідає схемі ударів по російських залізницях, лініях постачання, складах палива та складах боєприпасів, які аналітики називають "українським поштовхом", щоб завдати шкоди російській військовій машині та посіяти нестабільність перед наступом,

– пише NYT.

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