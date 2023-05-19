Россия 9-й раз в месяц атаковала Киев. В тот же день, 18 мая, во временно оккупированном Крыму вагоны сошли с рельсов в результате подрыва железной дороги. Ситуацию проанализировали журналисты на Западе.

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Почему Россия так часто обстреливает Киев

Оккупанты начали выпускать ракеты по Украине в ожидании контрнаступления ВСУ. Россияне стали чаще атаковать Киев, однако захватчики терпят неудачу. Россия не оставляет попыток напугать гражданское население. Также государство-террорист таким образом пытается заставить Украину держать ПВО как можно дальше от фронта, предполагают в NYT.

В тот четверг, когда захватчики обстреливали столицу Украины, в Крыму была взорвана железная дорога. Остров имеет большую символическую ценность для режима Владимира Путина. Кроме этого, через Крым идет обеспечение российских военных на оккупированных территориях.

Как Россия получила оплеуху

Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва было прервано железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем. По данным NYT, вагоны сошли с рельсов на симферопольских окрестностях. Пока неизвестно, двигался или стоял поезд в момент подрыва.

На полуострове могла произойти диверсия. Однако издание отмечает, что Украина не взяла на себя ответственность за этот инцидент. При этом в Киеве заявили, что взрывы на полуострове повлияют на способность России вести войну. По российской версии, подрыв был организован "неустановленными лицами".

Взрыв в Крыму соответствует схеме ударов по российским железным дорогам, линиям снабжения, складам топлива и складам боеприпасов, которые аналитики называют "украинским толчком", чтобы нанести вред российской военной машине и посеять нестабильность перед наступлением,

– пишет NYT.

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