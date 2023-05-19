Там он вроде бы проинспектировал пункт управления россиян, а также вручил оккупантам награды. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Шойгу якобы посетил линию фронта россиян на Запорожье

Пропагандисты отметили, что глава минобороны России "заслушал доклады командующего группировкой "восток" и офицеров штаба". Кроме этого, Шойгу якобы отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника.

Также российский министр обороны поставил задачу командирам "продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного раскрытия планов противника". Он также попросил "создать условия для безопасного размещения россиян на фронте".

Напоследок Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за "выполнение задач в зоне специальной военной операции" и вручил им российские медали, ордена и награды.

Несмотря на столь помпезность и смелость, пользователи сети не совсем оценили усилия Шойгу. Они отметили, что видео является "постановочным" и на самом деле глава минобороны России "никуда не ездил".

Обратите внимание! Министерство обороны России не указало дать, когда именно Шойгу посетило Запорожское направление. Кроме этого видео, нет никаких доказательств того, что глава минобороны действительно приезжал на фронт, а подобные ролики могли снять даже в российском тылу.

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