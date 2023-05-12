Об этом 24 Каналу рассказал Николай Давидюк – политолог. Он отметил, что уже и Пригожин и Шойгу поддерживают идею российского диктатора.

Вас может заинтересовать Тайный торговец смертью: как Россия обходит санкции и наращивает военную силу – расследование

Преемник Путина

В России в самом разгаре политические войны. Ярким примером может служить конфликт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и министра обороны России Сергея Шойгу. Каждый отстаивает свои интересы и обвиняет в неудачах другого. Владимир Путин, как будто, наблюдает за этим со стороны.

Путин думает, что пока этот спор Пригожина и Шойгу продолжается, он находится в безопасности. Но я считаю, что нет. Как один, так другой уже не против ликвидировать Путина. Вот и как раз идет борьба, кто быстрее, кто лучше, кто ярче. Думаю, кто первый получит от украинцев уверенность, что мы поможем ему исчезнуть на просторах Запада или Африки, тот скорее это и организует,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Кроме того, Шойгу смог бы объединиться с Си Цзиньпином, который, считает политолог, не терпит Путина, вполне мог бы стать следующим российским президентом.

"Думаю, здесь уже пошла борьба за наследство Путина. И Си Цзиньпин как раз такой, как нотариус, будет расписывать это наследие России. Может даже неплохо распорядиться, кто получит большую часть. Для Шойгу Китай ближе, если посмотреть, где он родился. Его родина больше Китай, чем Россия", – заметил политолог.

Николай Давыдюк о политических войнах и будущем без России: смотрите видео

План будущего без России

По мнению политолога, Шойгу является хитрым политиком и нельзя исключать, что он подготовит тайные дипломатические переговоры, выгодные Китаю и самому Шойгу. Они могли бы привести к тому, что Россия станет раскалываться.

План будущего без России может быть непубличным и написан русскими генералами с Китаем. Это и вызов для Запада, чтобы он не был прокитайским, а западным,

– подчеркнул Давидюк.

Он добавил, что следует предложить свое видение будущего без России. Для того чтобы он стал частью обсуждения избирательных дебатов в Соединенных Штатах между, скорее всего, Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Обратите внимание! Дональд Трамп не назвал Владимира Путина военным преступником и не ответил на вопрос, желает ли Украине победы.

Конфликт между Шойгу, Пригожиным и Герасимовым: что известно