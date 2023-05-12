Про це 24 Каналу розповів Микола Давидюк – політолог. Він зазначив, що вже і Пригожин, і Шойгу підтримують ідею російського диктатора.

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Наступник Путіна

У Росії в самому розпалі політичні війни. Яскравим прикладом може слугувати конфлікт засновника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Кожен відстоює власні інтереси та звинувачує у невдачах іншого. Владімір Путін, наче, спостерігає за цим зі сторони.

Путін думає, що поки оця суперечка Пригожина і Шойгу триває, він у безпеці. Але я вважаю, що ні. Як один, так інший уже не проти ліквідувати Путіна. От і якраз йде боротьба, хто швидший, хто кращий, хто яскравіший. Думаю, хто перший отримає від українців впевненість, що ми допоможемо йому зникнути на просторах Заходу чи Африки, той швидше це й організує,

– наголосив Микола Давидюк.

Крім того, Шойгу зміг би об'єднатися з Сі Цзіньпіном, який, вважає політолог, не терпить Путіна, то цілком міг би стати наступним російським президентом.

"Думаю, тут уже пішла боротьба за спадок Путіна. І Сі Цзіньпін якраз такий, як нотаріус, буде розписувати цей спадок Росії. Може, навіть непогано розпорядитися, хто отримає більшу частину. Для Шойгу Китай ближче, якщо подивитись, де він народився. Його батьківщина більше Китай, ніж Росія", – зауважив політолог.

Микола Давидюк про політичні війни та майбутнє без Росії: дивіться відео

План майбутнього без Росії

На думку політолога, Шойгу є хитрим політиком і не можна виключати, що він підготує таємні дипломатичні перемовини, вигідні для Китаю та самого Шойгу. Вони могли б призвести до того, що Росія почне розколюватися.

План майбутнього без Росії може бути непублічним і написаний російськими генералами з Китаєм. Це й виклик для Заходу, аби він не був прокитайським, а західним,

– підкреслив Давидюк.

Він додав, що варто запропонувати своє бачення майбутнього без Росії. Для того, щоб він став частиною обговорення виборчих дебатів у Сполучених Штатах між, найімовірніше, Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Зверніть увагу! Дональд Трамп не назвав Владіміра Путіна воєнним злочинцем та не відповів на запитання, чи бажає Україні перемоги.

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