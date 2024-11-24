Продвижение России в Курской области и на юге Донецкой: обзор карт фронтов от ISW за 23 ноября
24 ноября 2024, 02:20Читати новину українською
Американский Институт изучения войны рассказал об изменениях в ситуации на фронте за 23 ноября. Аналитики отметили, что враг имел определенные продвижения в Курской области России, а также на границе Донецкой и Запорожской областей.
На других направлениях явных продвижений россиян зафиксировано не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 23 ноября
- Российские силы недавно продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области на фоне непрерывных боев в этом районе 23 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 ноября, показывают, что россияне недавно немного продвинулись на юго-восток от Дарьино (к юго-востоку от Коренево) и на востоке этого населенного пункта.
- Российские войска 22 и 23 ноября продолжали наземные наступления к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска і Тихого, но не совершили подтвержденных наступлений.
- 23 ноября российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но не продвигались.
- В этот же день российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Белогоровки, но не продвинулись.
Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 23 ноября / Фото ISW
- 22 и 23 ноября российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра и Ступочек (к югу от Часового Яра), но не имели продвижения.
- Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Торецка и к западу от Торецка вблизи Леонидовки 22 и 23 ноября, но не сделали ни одного подтвержденного наступления.
- Россияне также делали заявления, что их войска недавно продвинулись на юг от Покровска на фоне наступательных операций 22 и 23 ноября, однако ISW не нашел подтверждения этим словам.
- Оккупанты утверждали, что их войска несколько раз наступали на Кураховском направлении, но ISW не может независимо проверить эти заявления.
- В России также сообщали, что их войска продвинулись на северо-восток от Угледара, но подтвержденных наступлений не было.
- Недавно российские войска совершили механизированный штурм в районе границы Донецкой и Запорожской области и пошли вперед. На геолокационных кадрах, опубликованных 22 ноября, видно, как украинские силы отражают волны российской механизированной атаки в полях к юго-востоку от Великой Новоселки, что указывает на то, что российские войска продвинулись в этом районе.
- Российские военные 22 и 23 ноября продолжали наземные наступления на западе Запорожской области, в том числе к северо-западу от Работино вблизи Каменского, но не продвинулись.
- На Днепровском направлении в левобережной части Херсонской области 22 и 23 ноября продолжались позиционные бои, но линия фронта не менялась.