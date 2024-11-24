Продвижение России в Курской области и на юге Донецкой: обзор карт фронтов от ISW за 23 ноября

Американский Институт изучения войны рассказал об изменениях в ситуации на фронте за 23 ноября. Аналитики отметили, что враг имел определенные продвижения в Курской области России, а также на границе Донецкой и Запорожской областей.

На других направлениях явных продвижений россиян зафиксировано не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 23 ноября

Российские силы недавно продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области на фоне непрерывных боев в этом районе 23 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 ноября, показывают, что россияне недавно немного продвинулись на юго-восток от Дарьино (к юго-востоку от Коренево) и на востоке этого населенного пункта.

(к юго-востоку от Коренево) и на востоке этого населенного пункта. Российские войска 22 и 23 ноября продолжали наземные наступления к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска і Тихого , но не совершили подтвержденных наступлений.

і , но не совершили подтвержденных наступлений. 23 ноября российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная , но не продвигались.

, но не продвигались. В этот же день российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Белогоровки, но не продвинулись.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 23 ноября / Фото ISW