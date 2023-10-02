Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что военный бюджет Украины действительно гораздо меньше. Однако не стоит забывать о союзниках из "Рамштайна", ресурсы которых значительно больше российских.

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Что нужно сделать Украине

Как подчеркнул Черник, в стратегическом смысле Путин хочет ликвидировать украинскую государственность. Но ему не удастся этого сделать. Мир продолжает поддерживать Украину, а вооруженные компании готовы уже запускать у нас производства.

Производство оружия – самый сложный и деликатный бизнес, существующий в природе. Туда вкладываются колоссальные суммы. Создать авианосец или атомную подлодку с технологической точки зрения значительно сложнее, чем разработать космическую ракету. Эти люди не бросают слова на ветер. Мы точно вернемся в евроатлантическое пространство,

– подчеркнул Черник.

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Американский военно-промышленный комплекс также возрождается и перезапускается. Местные компании заинтересованы, чтобы их технологический процесс развивался и дальше. Но все происходит не так быстро, как хотелось бы.

Почему? Ибо есть электоральные риски, психологические моменты и другие факторы. Но Россия не выдержит борьбы с такой мегагруппировкой. Почему Путин сейчас избрал такую стратегию? Он ждет Трампа и надеется, что с ним обо всем договорится. С их точки зрения нужно подождать всего лишь 16 месяцев,

– рассказал Черник.

Сейчас Украине важно реализовать два стратегических плана. В первую очередь нужно "перерубить" сухопутный коридор оккупантов в Крым. А также осуществить окружение захватчиков в Бахмуте.

Может ли Россия воевать на истощение: коротко