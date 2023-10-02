Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что военный бюджет Украины действительно гораздо меньше. Однако не стоит забывать о союзниках из "Рамштайна", ресурсы которых значительно больше российских.
Смотрите также ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии: почему это так важно для продвижения наших войск
Что нужно сделать Украине
Как подчеркнул Черник, в стратегическом смысле Путин хочет ликвидировать украинскую государственность. Но ему не удастся этого сделать. Мир продолжает поддерживать Украину, а вооруженные компании готовы уже запускать у нас производства.
Производство оружия – самый сложный и деликатный бизнес, существующий в природе. Туда вкладываются колоссальные суммы. Создать авианосец или атомную подлодку с технологической точки зрения значительно сложнее, чем разработать космическую ракету. Эти люди не бросают слова на ветер. Мы точно вернемся в евроатлантическое пространство,
– подчеркнул Черник.
Смотрите разговор с Петром Черником на ютубе 24 Канала
Американский военно-промышленный комплекс также возрождается и перезапускается. Местные компании заинтересованы, чтобы их технологический процесс развивался и дальше. Но все происходит не так быстро, как хотелось бы.
Почему? Ибо есть электоральные риски, психологические моменты и другие факторы. Но Россия не выдержит борьбы с такой мегагруппировкой. Почему Путин сейчас избрал такую стратегию? Он ждет Трампа и надеется, что с ним обо всем договорится. С их точки зрения нужно подождать всего лишь 16 месяцев,
– рассказал Черник.
Сейчас Украине важно реализовать два стратегических плана. В первую очередь нужно "перерубить" сухопутный коридор оккупантов в Крым. А также осуществить окружение захватчиков в Бахмуте.
Может ли Россия воевать на истощение: коротко
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия не способна вести активные боевые действия годами. В страны-агрессорки нет для этого достаточно ресурсов, а тамошний ВПК не успевает производить достаточное количество боеприпасов.
- Британский генерал в отставке Ричард Берронс считает, что Украина может победить Россию в 2024 или 2025 годах. Но Запад должен поставлять больше оружия.
- Украинские военные с начала полномасштабного вторжения уничтожили 279 080 российских оккупантов. Также страна-агрессорка потеряла 4717 танков, 9000 боевых бронированных машин, 6525 артиллерийских систем.