Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що військовий бюджет України дійсно значно менший. Однак не варто забувати про союзників з "Рамштайну", ресурси яких значно більші за російські.
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Що потрібно зробити Україні
Як наголосив Черник, у стратегічному сенсі Путін хоче ліквідувати українську державність. Але йому не вийде цього зробити. Світ продовжує підтримувати Україну, а збройні компанії вже готові запускати у нас виробництва.
Виробництво зброї – найскладніший та найделікатніший бізнес, який існує в природі. Туди вкладаються колосальні суми. Створити авіаносець чи атомний підводний човен з технологічної точки зору значно складніше, ніж розробити космічну ракету. Ці люди не кидають слова на вітер. Ми точно повернемося в євроатлантичний простір,
– наголосив Черник.
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Американський військово-промисловий комплекс також "відроджується" та перезапускається. Тамтешні компанії зацікавлені, щоб їхній технологічний процес розвивався і надалі. Але все відбувається не так швидко, як би хотілося.
Чому? Бо є електоральні ризики, психологічні моменти та інші фактори. Але Росія не витримає боротьби з таким мегаугрупованням. Чому Путін зараз обрав таку стратегію? Він чекає на Трампа і сподівається, що з ним про все домовиться. З їхньої точки зору потрібно почекати всього лиш 16 місяців,
– розповів Черник.
Натомість зараз Україні важливо реалізувати два стратегічних плани. Насамперед потрібно "перерубати" сухопутний коридор окупантів до Криму. А також – здійснити оточення загарбників у Бахмуті.
Чи може Росія воювати на виснаження: коротко
- Голова української розвідки Кирило Буданов підкреслив, що Росія не здатна вести активні бойові дії роками. Країна-агресорка не має для цього достатньо ресурсів, а тамтешній ВПК не встигає виробляти достатню кількість боєприпасів.
- Британський генерал у відставці Річард Берронс вважає, що Україна може перемогти Росію у 2024 або 2025 роках. Але Захід має постачати більше зброї.
- Українські військові з початку повномасштабного вторгнення знищили 279 080 російських окупантів. Також країна-агресорка втратила 4717 танків, 9000 бойових броньованих машин, 6525 артилерійських систем тощо.