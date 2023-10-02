Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що військовий бюджет України дійсно значно менший. Однак не варто забувати про союзників з "Рамштайну", ресурси яких значно більші за російські.

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Що потрібно зробити Україні

Як наголосив Черник, у стратегічному сенсі Путін хоче ліквідувати українську державність. Але йому не вийде цього зробити. Світ продовжує підтримувати Україну, а збройні компанії вже готові запускати у нас виробництва.

Виробництво зброї – найскладніший та найделікатніший бізнес, який існує в природі. Туди вкладаються колосальні суми. Створити авіаносець чи атомний підводний човен з технологічної точки зору значно складніше, ніж розробити космічну ракету. Ці люди не кидають слова на вітер. Ми точно повернемося в євроатлантичний простір,

– наголосив Черник.

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Американський військово-промисловий комплекс також "відроджується" та перезапускається. Тамтешні компанії зацікавлені, щоб їхній технологічний процес розвивався і надалі. Але все відбувається не так швидко, як би хотілося.

Чому? Бо є електоральні ризики, психологічні моменти та інші фактори. Але Росія не витримає боротьби з таким мегаугрупованням. Чому Путін зараз обрав таку стратегію? Він чекає на Трампа і сподівається, що з ним про все домовиться. З їхньої точки зору потрібно почекати всього лиш 16 місяців,

– розповів Черник.

Натомість зараз Україні важливо реалізувати два стратегічних плани. Насамперед потрібно "перерубати" сухопутний коридор окупантів до Криму. А також – здійснити оточення загарбників у Бахмуті.

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