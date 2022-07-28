Однако уничтожение ВСУ российских офицеров – не единственная проблема, вызывающая дефицит кадров в рядах россии. Из-за беспрецедентных потерь страны-агрессора за 155 дней полномасштабного вторжения, российские военнослужащие часто просто отказываются воевать.

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Как русская армия покрывает дефицит кадров

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что на фоне больших боевых потерь в Украине в российской армии возник дефицит офицеров. Чтобы хоть как-то заполнить такие вакансии, в россии начали массово присваивать офицерские звания младшего лейтенанта военным сержантскому составу, не имеющим соответствующего опыта и образования.

Кроме того, дефицит усугубляется тем, что множество военнослужащих и росгвардейцев из дальневосточных регионов не желают участвовать в боевых действиях в Украине. В том числе и потому, что их часто берут в состав "сводных" подразделений, которые формируются не по профессиональному признаку. Как следствие, значительное количество военных не имеет должной подготовки, что усиливает потери живой силы оккупантов.

Вместе с тем множество россиян, уже участвовавших в боевых действиях, отказываются возвращаться в свои подразделения – заявляют о проблемах со здоровьем. Чтобы предотвратить "отток кадров", руководство из россии формирует военно-врачебные комиссии, чья основная задача – выявлять уклонистов, имитирующих заболевания и ранения вследствие участия в войне против Украины.

Кстати партия путина "единственная россия" первой сбежала из Херсона после обстрела Антоновского моста.

Продолжается скрытая мобилизация

Между тем, в небольших населенных пунктах ростовской области продолжаются активные мероприятия по мобилизационной подготовке военнообязанных. Областные военкоматы призывают молодых людей, которые проходили службу и имеют артиллерийский опыт. Тех, кто служил в пехоте, записывают в резерв.

Им сообщают о необходимости прибытия по вызову для ротации военнослужащих, участвующих в войне против Украины, конкретные сроки не объявляются. Сейчас почти из каждого села ростовской области на военную службу призвано от семи до десяти местных жителей,

– отметили в украинской разведке.

К слову, в ГУР МО также добавили, что в приграничной белгородской области местные жители начали массово уничтожают собственное же имущество, чтобы получить от российских властей компенсации якобы за обстрелы со стороны Украины. В регионе нарастает количество претензий к власти из-за несостоятельности качественно отремонтировать поврежденные здания.

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