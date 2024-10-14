Россия делает ставку на Трампа и готова нести огромные потери в войне против Украины, – WSJ

Российские власти надеются на "относительно легкую победу" в Украине в случае избрания Дональда Трампа президентом США. В то же время страна-агрессор готова нести едва ли не самые большие потери в боевых действиях против солдат ВСУ.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Кроме того, Россия также готова тратить большие деньги на продолжение военной кампании против Украины.

Интересно Военные из КНДР до конца года могут появиться на фронте в Украине, – Washington Post

Почему Россия рассчитывает на победу Трампа в выборах

Джон Нагл, подполковник американской армии в отставке, профессор боевых действий в Военном колледже армии США, отметил, что Украина продолжает наносить России потери, которые были бы недопустимыми в любой стране, которая не является абсолютной автократией.

В то же время он отметил, что, учитывая обещание Трампа решить конфликт, "надежда Путина на относительно легкую победу зависит от победы Трампа". К тому времени, сказал он, Россия готова нести потери, которые "не имеют никакого оперативного или стратегического смысла".

Кроме того, журналисты отмечают, что Россия планирует увеличить военные расходы на четверть в следующем году, чтобы все больше показывать миру свою возможность к долгосрочной войне против Украины

Авторы материала также написали, что в Киеве тревожно относятся к тому, что бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с президентом России Владимиром Путиным. Последний ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины.

В то же время украинский военный и аэроразведчик Александр Солонько, который воюет на Восточном фронте, сказал, что любое мирное соглашение, кроме такого, что может быть достигнута путем победы над россиянами на поле боя, лишь ненадолго заморозит конфликт, позволяя врагу перевооружиться.

Они (россияне – 24 Канал) нападут снова, и так будет продолжаться, пока наша страна не исчезнет с карты мира,

– сказал он.

В WSJ также рассказали о трудностях, которые испытывает Украина к концу третьего года полномасштабного российского вторжения, особенно перед потенциально "мрачной" зимой.

В то же время страна-агрессор тоже сталкивается с трудностями. Силы Москвы не достигли значительного прорыва, несмотря на огромные усилия.

Кроме того, журналисты, со ссылкой на данные соцопросов, также пишут о постепенном увеличении числа тех украинцев, которые готовы к переговорам. Однако в издании отмечают, что это не означает, что украинцы готовы к уступкам стране-агрессору.