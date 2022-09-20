Российские пропагандисты начали скулить о необходимости прекращения или "заморозки" войны

Оккупанты уже сами не верят в величие своей "второй армии мира". Поэтому они начинают размышлять над тем, что стране-агрессору однозначно необходима пауза. В противном случае – окончательное поражение.

Успешное контрнаступление ВСУ поставило все на свои места. Российские пропагандисты жалуются, украинцы разводят руками.

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Россияне хотят "заморозки" войны

Как отметил Денис Казанский, активно следящий за российскими пропагандистами, у врага изменилось настроение. Впервые с начала полномасштабного вторжения нарративы касаются нежелания продвигаться дальше. Напротив, оккупанты просят остановить или хотя бы "замораживать" войну.

По мнению пропагандистов, недостаточно будет поставить войну на паузу. Предстоит еще и заняться реорганизацией всего войска россии. Более того, взяться еще и за внешнюю политику. Здесь идет традиционный призыв ко лжи.

Обещать европейцам и США все что угодно. А вешать, вешать будем их потом,

– отмечают россияне.

Враги хотят 1 – 2 года на "перезагрузку"

По мнению пропагандистов, на реализацию так называемого плана "Перезагрузка" у них будет 1-2 года. Мол, за это время Украина будет достаточно истощена. Международные партнеры не будут больше помогать. Следовательно, она согласится остановиться на том, чего удалось достичь.

Казанский подчеркнул, что все эти нарративы напоминают методички еще с 2014 года. С того времени нашему государству постоянно угрожают холодом и голодом. Также россияне не устают говорить, что мы Европе не нужны. И это, конечно, очередная ИПСО, направленная на потерю боевого духа как среди ВСУ, так и гражданских.

Очевидно, совсем плохо у них все,

– резюмировал Казанский.

И где-то так и есть. По крайней мере, об этом свидетельствует свежий отчет Института по изучению войны. В нем говорится о том, что муртады из псевдореспублик продолжают призывать провести там "референдумы" . Мол, присоединение к россии позволит им не беспокоиться из-за контрнаступления ВСУ.

Но здесь есть одно "но"... Ситуация с Крымом доказала, что россия может только угрожать. Наносить серьезный удар в ответ на взрывы на полуострове кремль не решается. Более того, там постоянно врут то о работе ПВО, то о несоблюдении техники безопасности.

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