оккупанты нанесли авиаудары около Соледара и Углегорской ТЭС, – Генштаб

российские захватчики не оставляют попыток наступления в Донецкой области. Поскольку врагу это не очень удается, то он продолжает просто бить по нашим позициям и всему, что вокруг них.

Авиаудары российские оккупанты нанесли вблизи Углегорской ТЭС, которую захватчики пытаются взять под свой контроль. Об этом свидетельствуют данные Генштаба, опубликованные утром 25 июля.

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Бои на Бахмутском направлении продолжаются

Если мы уже заговорили об авиаударах, то под них попал не только район Углегорской ТЭС, но и Соледар и Покровский. Таким образом, враг пытается хоть как-то продвинуться вперед, попытавшись уничтожить позиции наших военных.



Карта боевых действий поблизости Углегорской ТЭС / Скриншот карты

Не обошлось и без штурмовых действий. Враг попытался продвинуться в направлении Вершина – Луганское. Но эту задачу оккупанты выполнить не смогли. Так что после провала вынуждены были отойти. В то же время продолжается наступление в направлении Мироновское – Луганское. Там все еще ведутся боевые действия.

В общем, на Бахмутском направлении враг стремится разрушить оборонные позиции ВСУ. Для этого враг обстреливал районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Покровского, Яковлевки, Курдюмовки, самого Бахмута, Веселой Долины, Новолуганского, Зайцево и Майского. Наблюдались также полеты вражеских беспилотников вблизи Краматорска.

Беспокойно и на Славянском направлении

В планах врага – наступление и на Славянск. Но воплотить это желание крайне непросто. Так что оккупанты просто продолжают активно обстреливать наших военных на этом направлении. Во вражеский огонь попали районы Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного, а также Чепиля.



Карта боевых действий поблизости Славянская / Скриншот карты

Если говорить о Краматорском направлении, то там тоже не обошлось без обстрелов. Под них попали населенные пункты вблизи Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, а также Спорного. Были и авиаудары, но недалеко от Григоровки и Серебрянки.

Оккупанты также пытались штурмовать направления Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. Но и там ВСУ успешно отбили у врага желание двигаться дальше. Так что захватчикам пришлось отступить. В то же время наступление наблюдают близ Спорного. Там все еще продолжаются боевые действия.

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