Притворяются НАБУ или знакомятся онлайн: СБУ разоблачила новые схемы вербовки украинцев врагом
- СБУ обнаружила, что российские спецслужбы активизировали вербовку украинцев, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов Украины и используя сайты знакомств.
- Граждан призывают быть осторожными, соблюдать информационную гигиену и сообщать о подозрительных предложениях СБУ через предоставленные контакты.
СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинцев. Так, враг увеличил количество так называемых операций "под чужим флагом".
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Интересно Банкир-агент ФСБ из Киева передавал врагу персональные данные воинов и не только
Как Россия пытается вербовать украинцев для преступлений?
В СБУ объяснили, как враг пытается вербовать украинцев: россияне выдают себя за работников правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты и диверсии.
Во время таких операций оккупанты:
звонят или пишут людям и представляются сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;
используют сайты знакомств для получения персональных данных для получения персональных данных;
шантажируют уголовной ответственностью (например, за якобы "покупку медицинских препаратов на российских сайтах");
требуют деньги якобы за закрытие фейковых "уголовных производств";
склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и тому подобное.
Правоохранители отметили, что представители России могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за "работников правоохранительных органов". В других случаях – используют различные "легенды" и подходы.
В частности, враг сначала рассылает украинцам в мессенджеры фейковые "повестки" с требованием явиться к следователю СБУ или другого правоохранительного органа Украины из-за якобы открытого уголовного производства. После этого представители спецслужб России контактируют с гражданином по телефону, выдавая себя за "украинских правоохранителей", и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". За это фигурант должен выполнять поставленные задачи,
– объяснили в СБУ.
Кроме этого, россияне для вербовки используют сервисы онлайн-знакомств. Представители вражеских спецслужб создают фейковые женские аккаунты, общаются с украинскими мужчинами и выманивают их персональные данные и контакты.
"Впоследствии с пользователем сервиса связывается российский куратор, который выдает себя за "сотрудника Службы безопасности Украины" и обвиняет в сотрудничестве с Россией. Поводом выступает общение с "фейковой" девушкой, которая якобы "связана с вражескими спецслужбами". Чтобы избежать "ответственности", фигуранту предлагают "сотрудничать", – отметили в Службе безопасности
Завербованных таким образом граждан заставляют совершать различные незаконные действия:
следить за определенным лицом;
перенести пакет с одного адреса на другой;
приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;
совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;
готовить теракт или диверсию на важном объекте и тому подобное.
Что делать, чтобы не попасть на крючок врага?
Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать информационную гигиену, а также с опаской относиться к контактам с неизвестными лицами.
Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители Службы не ставят каких-либо сомнительных "задач", –
отметили правоохранители.
В случае получения через онлайн-сервисы, соцсети, мессенджеры или другим способом предложений по поджогам, переноса неизвестных предметов, слежения за людьми (транспортом) и других подозрительных действий, срочно сообщайте об этом СБУ по возможным контактам:
Чат-бот "Спали "ФСБшника";
Телефон: 0 800 501 482;
Email: callcenter@ssu.gov.ua
Как СБУ разоблачает вражеских агентов в Украине?
В Киеве правоохранители совместно с СБУ разоблачили и задержали двух мужчин, которые 11 февраля взорвали автомобиль в столице. Следователи квалифицировали действия граждан как террористический акт, задержанным грозит до 12 лет заключения.
СБУ и Нацполиция разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Киеве и Житомире. Правоохранители задержали двух женщин, которые изготавливали взрывчатки, им грозит тюрьма.
Служба безопасности также задержала на Киевщине двух российских агентов, которые готовили координаты для вражеских обстрелов. Мужчины сотрудничали с врагом ради денег на наркотики.