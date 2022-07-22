Признание действий россии геноцидом украинского народа: в Сенате США появился проект резолюции

Военные россии в течение пяти месяцев выполняют преступные приказы. Они атакуют мирное население, унося жизнь безоружных украинцев. Поэтому в Сенате США хотят признать действия россии геноцидом.

Проект соответствующей резолюции уже появился в Сенате. Вскоре россию могут признать не только страной-спонсором терроризма, но и обвинить ее в геноциде украинского народа.

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Действия россии хотят признать геноцидом

Заметим, что резолюция не только осуждает преступные действия россии. Она еще предусматривает трибуналы, а также международные уголовные расследования. Все это позволит привлечь к ответственности как самих военных, так и политическое руководство страны-агрессора.

Есть высокие шансы, что за преступные действия, которые оккупанты совершали и продолжают совершать, они предстанут перед судом. И с ними, конечно, президент россии – владимир путин.

Нет сомнения, что то, что россия делает в Украине, является геноцидом. Пришло время Соединенным Штатам и миру признать это,

– подчеркнул Сенатор Джим Риш.

Напомним, что накануне в ЕС был принят седьмой пакет санкций. Это тоже не менее важное решение, ведь оно позволяет влиять на войну. А все потому, что каждое ограничение обескровливает россию и делает ее слабее.

Санкционная петля затягивается

Он предусматривает эмбарго на российское золото, новый экспортный контроль, а также заморозку активов "Сбербанка". Кроме того, вводятся ограничения против более 50 новых физических и юридических лиц. В этот список входят как политики, так и военачальники, олигархи и пропагандисты.

мэр москвы сергей собянин;

глава госкорпорации "ростех" сергей чемезов, а также его сын – станислав чемезов;

уполномоченный по правам ребенка в россии мария львова-белова;

первый заместитель премьер-министра россии андрей белусов;

актеры владимир машков и сергей безруков;

бывший генпрокурор россии юрий чайка;

совладелец и генеральный директор уральской горно-металлургической компании андрей козицын;

дочь главы "транснефти" николая токарева майя болотова;

лидер мотоклуба "ночные волки" александр залдостанов и его трое его заместителей, среди которых – гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек;

губернатор кемеровской области сергей цивель и другие.

И хотя все эти санкции не имеют мгновенного результата, мы все видим, насколько они сильно влияют на россию. Страну уже с начала полномасштабного вторжения покинуло более 1000 международных компаний. И эта цифра тоже не сокращается, а только растет.

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