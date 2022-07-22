Проєкт відповідної резолюції вже з'явився у Сенаті. Тож невдовзі росію можуть визнати не лише країною-спонсоркою тероризму, а й звинуватити її в геноциді українського народу.

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Дії росії хочуть визнати геноцидом

Зауважимо, що відповідна резолюція не лише засуджує злочинні дії росії. Вона ще й передбачає трибунали, а також міжнародні кримінальні розслідування. Усе це дозволить притягнути до відповідальності як самих військових, так і політичне керівництво країни-агресорки.

Тож є високі шанси, що за злочинні дії, які окупанти скоювали та продовжують скоювати, вони постануть перед судом. І з ними, ясна річ, президент росії – владімір путін.

Немає сумніву, що те, що росія робить в Україні, є геноцидом. Прийшов час Сполученим Штатам і світу визнати це,

– наголосив Сенатор Джим Ріш.

Нагадаємо, що напередодні в ЄС ухвалили сьомий пакет санкцій. Це теж не менш важливе рішення, адже воно дозволяє впливати на війну. А все тому, що кожне обмеження знекровлює росію та робить її слабшою.

Санкційна петля затягується

Він передбачає ембарго на російське золото, новий експортний контроль, а також замороження активів "Сбербанку". Крім того, запроваджуються обмеження проти понад 50 нових фізичних і юридичних осіб. До цього переліку входять як політики, так і воєначальники, олігархи та пропагандисти.

мер москви сергєй собянін;

глава держкорпорації "ростех" сергій чємєзов, а також його син – станіслав чємєзов;

уповноважений з прав дитини у росії марія львова-бєлова;

перший заступник прем'єр-міністра росії андрій білоусов;

актори володимир машков та сергій безруков;

колишній генпрокурор росії юрій чайка;

співвласник і генеральний директор уральської гірничо-металургійної компанії андрій козіцин;

дочка голови "транснафти" миколи токарєва майя болотова;

лідер мотоклубу "нічні вовки" олександр залдостанов та його троє його заступників, серед яких – громадянин Словаччини та голова європейського відділення клубу Йозеф Хамбалек;

губернатор кемеровської області сергій цивєльов та інші.

І хоч усі ці санкції не мають миттєвого результату, ми всі бачимо, наскільки сильно вони впливають на росію. Країну вже від початку повномасштабного вторгнення покинула понад 1000 міжнародних компаній. І ця цифра теж не скорочується, а лише зростає.

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