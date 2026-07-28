Такое мнение высказал совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью "В гостях у Гордона".

В каких условиях закончится война?

Основным условием долгосрочной безопасности Украины Штилерман назвал либо распад России, либо создание обширной буферной зоны на ее территории.

Поймите, эта война не сможет закончиться до тех пор, пока мы не восстановим границы 1991 года. Никогда не признайте ни одной оккупации. Не соглашайтесь с оккупацией, это раз. И до тех пор, пока мы не разрушим Российскую империю или не создадим какую-нибудь пятисоткилометровую демилитаризованную зону на территории России, если она не развалится,

– считает совладелец Fire Point.

Штилерман предостерег, что заморозка войны на нынешнем этапе будет иметь негативные последствия для безопасности и экономики Украины.

Вы понимаете, что мы превратимся в страну, под боком которой живет просто агрессивный сосед. Нам придется тратить огромные средства на противостояние этому соседу,

– добавил он.

Кроме того, Штиллерман обратил внимание на протяженность границ с враждебными государствами – Россией и Белоруссией. По его мнению, это будет постоянно снижать инвестиционную привлекательность Украины.

Оружейник подытожил, что этот вопрос требует серьезного политического подхода. В то же время он убежден, что у Украины есть все возможности, чтобы окончательно решить его.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что за годы полномасштабной войны Украина стала сильнее благодаря развитию технологий и вооружения. Однако этих сил недостаточно, чтобы заставить государство-агрессорку остановить войну. В то же время диктатор Владимир Путин готовит новую волну мобилизации.