Таку думку висловив співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю "В гостях у Гордона".

За яких умов закінчиться війна?

Основною умовою довгострокової безпеки України Штілерман назвав або розпад Росії, або створення великої буферної зони на її території.

Зрозумійте, ця війна не зможе закінчитися, доки ми не відновимо кордони 1991 року. Ніколи не визнавайте жодної окупації. Не погоджуйтеся з окупацією, це раз. І доти, доки ми не зруйнуємо Російську імперію або не створимо якусь п'ятсоткілометрову демілітаризовану зону на території Росії, якщо вона не розвалиться,

– вважає співвласник Fire Point.

Штілерман застеріг, що замороження війни на нинішньому етапі матимуть негативні наслідки для безпеки та економіки України.

Ви розумієте, що ми перетворимося на країну, під боком у якої живе просто агресивний сусід. Нам доведеться витрачати величезні кошти на протистояння цьому сусідові,

– додав він.

Крім того, Штілерман звернув увагу на протяжність кордонів із ворожими державами – Росією та Білоруссю. На його думку, це постійно знижуватиме інвестиційну привабливість України.

Зброяр підсумував, що це питання вимагає серйозного політичного підходу. Водночас він переконаний, що Україна має усі можливості, щоб остаточно вирішити його.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що за роки повномасштабної війни Україна стала сильнішою завдяки розвитку технологій та озброєння. Однак цих сил недостатньо, щоб змусити державу-агресорку зупинити війну. Натомість диктатор Володимир Путін готує нову хвилю мобілізації.