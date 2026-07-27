Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News.

Що сказав Зеленський про неготовність Путіна закінчувати війну?

За словами глави держави, Україна за роки повномасштабної війни стала сильнішою завдяки розвитку власного виробництва дронів, ракет і новітніх технологій, однак цього поки недостатньо, щоб змусити Кремль припинити агресію.

Путін не готовий закінчувати цю війну. Я отримав дані від розвідки – він готує нову хвилю мобілізації. Він хоче зробити це після виборів 21 вересня. Але не робитиме цього відкрито, бо боїться свого суспільства. Він зробить це в перші дні жовтня, якщо ми не створимо для нього проблеми щодо логістики, озброєння, пального та дизелю, а партнери не запровадять тотальні санкції,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що для досягнення миру Україна має залишатися сильною, а міжнародні партнери – суттєво посилити тиск на Росію.

"Якщо ти хочеш підштовхнути Путіна до миру, ти мусиш це робити всюди – на полі бою, у питанні ППО, повністю закрити небо і запровадити санкції всюди", – підкреслив глава держави.

Зеленський також зазначив, що нинішніх санкцій проти Росії недостатньо. Він подякував партнерам за 20-й і 21-й пакети санкцій ЄС, однак закликав до значно жорсткіших обмежень.

Має бути сильніший тиск. Якщо накладати санкції на нафту – мають бути 100% обмеження. Путін і Росія не поважають слабкість,

– сказав президент.

Водночас він зауважив, що Україна продовжує нарощувати власний оборонний потенціал, зокрема розвиває виробництво далекобійних дронів, ракет і працює над створенням власної балістичної зброї та систем протиповітряної оборони.

Про неготовність Володимира Путіна закінчувати війну проти України свідчить також і указ, який російський диктатор підписав 27 липня. Документ підвищує кількість військовослужбовців у російській армії до 1 535 000 осіб. Таким чином Путін тричі за 2026 рік збільшував чисельність армії своєї країни.