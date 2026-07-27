Про це йдеться в указі президента Росії.

На скільки збільшується чисельність російської армії?

В указі Путіна від 27 липня зазначено, що штатна чисельність збройних сил Російської Федерації встановлена у кількості 2 426 130 одиниць, у тому числі 1 535 000 військовослужбовців.

Згідно з документом, таке рішення ухвалили нібито у зв'язку зі "створенням військово-будівельних підрозділів".

Також цим указом встановили максимальну чисельність центрального апарату міністерства оборони Росії у кількості 13 400 одиниць (без персоналу з охорони та обслуговування будівель), у тому числі федеральних державних цивільних службовців у кількості 4 930 осіб.

Документ набере чинності з 1 серпня.



Указ Путіна про збільшення чисельності російської армії / Фото російських ЗМІ



Зміни наберуть чинності з 1 серпня 2026 року / Фото російських ЗМІ

Нагадаємо, попередній подібний указ глава Кремля підписав 12 червня. Той документ встановлював штатну чисельність російської армії у 2 399 130 осіб, у тому числі 1 мільйон 510 тисяч військовослужбовців.

До цього згідно з указом від 4 березня 2026 року чисельність російської армії складала 2 391 770 одиниць, в тому числі 1 502 640 військовослужбовців.