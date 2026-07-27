Об этом говорится в указе президента России.

Насколько увеличивается численность российской армии?

В указе Путина от 27 июля указано, что штатная численность вооруженных сил Российской Федерации установлена в количестве 2426130 единиц, в том числе 1535000 военнослужащих.

Согласно документу, такое решение было принято якобы в связи с "созданием военно-строительных подразделений".

Также этим указом установлена максимальная численность центрального аппарата министерства обороны России в количестве 13 400 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4 930 человек.

Документ вступит в силу с 1 августа.



Указ Путина об увеличении численности русской армии / Фото российских СМИ



Изменения вступят в силу с 1 августа 2026 года / Фото российских СМИ

Напомним, предварительный подобный указ глава Кремля подписал 12 июня. Этот документ устанавливал штатную численность российской армии в 2 399 130 человек, в том числе 1 миллион 510 тысяч военнослужащих.

До этого согласно указу от 4 марта 2026 года численность российской армии составляла 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих.