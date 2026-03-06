Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Чому Путін ухвалив таке рішення?
Згідно з документом, загальна чисельність збройних сил Росії має становити 2 391 770 осіб, з яких 1 502 640 – військовослужбовці.
Аналітики зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія майже щороку розширює чисельність своєї армії, однак підвищення у 2026 році стало найменшим. Раніше Путін підписував укази про збільшення армії на 137 тисяч у 2022 році, 170 тисяч у 2023 році та 180 тисяч у 2024 році.
Ймовірно, рішення пов'язане з розширенням структури російських збройних сил, оголошеним у січні 2023 року тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу. Зокрема, йшлося про створення нових військових округів, з'єднань та підрозділів, для укомплектування яких потрібен додатковий особовий склад,
– додали аналітики ISW.
Водночас указ від 4 березня, ймовірно, не матиме впливу на ситуацію на полі бою в Україні в найближчій перспективі. Рішення Путіна радше пов'язане з довгостроковими планами Росії щодо посилення армії для майбутніх конфліктів, зокрема потенційного протистояння з НАТО.
Як Росія використовує ескалацію на Близькому Сході?
5 березня очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що США та Ізраїль намагаються втягнути країни Перської затоки у конфлікт так само, як Захід нібито втягнув Україну у конфлікт з Росією.
За словами Лаврова, багато російських політиків, політологів і аналітиків стурбовані тим, що США проводять операції проти країн, з якими ведуть переговори, а також тим, як це впливає на мирні перемовини щодо України.
На думку експертів, Росія може використати прямі критичні заяви про США як "ненадійного" партнера по переговорах, щоб зняти з себе відповідальність у разі майбутньої невдачі перемовин щодо війни в Україні.