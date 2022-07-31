Оккупанты провалили штурм возле Каменки и Песков, в районе Авдеевки имеют частичный успех
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники и защитницы продолжают давать мощный отпор оккупантам на разных направлениях фронта. На Востоке им удалось отразить несколько вражеских штурмов, однако в районе Авдеевки имеют частичный успех.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на 18:00 31 июля. Оккупантам дали отпор в районе Каменки и Песков.
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Какая ситуация на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, в частности от вражеского огня страдают Невельское, Уманское, Красногоровка, Авдеевка, Пески и Новобахмутовка.
Также российские оккупанты с помощью авиации цинично ударили по Авдеевке, Новоселовке и Юрьевке.
В районе Каменки и Песков оккупанты пытались проводить штурмовые действия, однако ВСУ дали мощное сопротивление и отбили атаку, из-за чего враг отступил. В то же время, отдельные вражеские подразделения имеют частичный успех в районе Авдеевки.
Успехи ВСУ по другим направлениям
На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Гусаровки, однако безрезультатно. ВСУ дали отпор врагу и тот отступил.
В районе Серебрянки на Краматорском направлении оккупанты силами разведывательной группы пытались выявить позиции украинских воинов, однако безуспешно отступили.
На Бахмутском направлении под прикрытием авиации захватчики пытались улучшить свое тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского, но наши военные сорвали все планы врага. После провальной попытки штурма враг отступил.
Потери врага на 158-й день полномасштабной войны
Каждый день наши защитники и защитницы ведут героическую борьбу против врага и наносят ему сильные потери. На 31 июля наши воины ликвидировали и уничтожили:
- личного состава – около 40 830 человек;
- танков – 1763 единицы;
- боевых бронированных машин – 4004 единиц;
- артиллерийских систем – 916 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 259 единиц;
- средств ПВО – 117 единиц;
- самолетов – 223 единицы;
- вертолетов –190 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 735 единиц;
- крылатых ракет – 174 единиц;
- кораблей/катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2902 единиц;
- специальной техники – 80 единиц.
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