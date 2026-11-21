В результате войны России против Украины за 10 месяцев 2026 года погибли 114 детей, а 1030 получили ранения. Этот показатель является самым высоким за почти четыре года, ведь ежедневно страдают более трех несовершеннолетних.

Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Уровень потерь вырос на десятки процентов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине фиксирует регулярные атаки на гражданскую инфраструктуру по всей территории страны.

Только в прошлом месяце по всей стране погибли или были ранены не менее 146 детей, что на 150 % превышает показатель за тот самый период прошлого года. Последние данные свидетельствуют о тревожном обострении насилия, от которого страдают дети в Украине,

– сообщили в ЮНИСЕФ.

Число жертв войны в Украине среди детей в 2026 году уже более чем на 20 % превысило общий показатель за весь 2025 год. При этом число пострадавших выросло почти на 60 %.

Дети платят недопустимо высокую цену за эту войну, и это длится слишком долго. Каждый погибший ребенок – это утраченная жизнь и будущее, а каждый раненый ребенок может всю оставшуюся жизнь страдать от физических и психологических последствий травмы,

– подчеркнула глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей.

Нарушение прав детей во время войны

Правозащитники напоминают, что международные нормы требуют безусловной защиты жизни и здоровья несовершеннолетних. Постоянная угроза атак лишает их базового чувства защищенности, где бы они ни находились.

Сегодня (речь идет о 20 ноября – 24 Канал) Всемирный день ребенка – день, когда мы должны были бы отмечать права детей. Однако в Украине они по-прежнему живут в страхе в своих домах, сообществах и местах, где они должны были бы чувствовать себя в безопасности,

– заявила Анн-Клер Дюфей.

Напомним, что 20 ноября российские оккупанты нанесли баллистический удар по Кривому Рогу. В результате вражеского обстрела пострадали десятки человек, среди которых – трое детей. В частности, в тяжелом состоянии в больнице оказался 7-летний мальчик.