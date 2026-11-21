ЮНІСЕФ навели кількість постраждалих від війни дітей в Україні / GettyImages
Унаслідок війни Росії проти України за 10 місяців 2026 року загинули 114 дітей, а 1030 дістали поранення. Цей показник найвищий за майже чотири роки, адже щодня страждають більш ніж троє неповнолітніх.
Про це повідомили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).
Рівень втрат зріс на десятки відсотків
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує регулярні атаки на цивільну інфраструктуру по всій території держави.
Лише минулого місяця по всій країні загинули або були поранені щонайменше 146 дітей, що на 150 % перевищує показник за той самий період минулого року. Останні дані свідчать про тривожне загострення насильства, від якого потерпають діти в Україні
Кількість жертв війни в Україні серед дітей у 2026 році вже більш ніж на 20% перевищила загальний показник за весь 2025 рік. При цьому кількість постраждалих зросла майже на 60%.
Діти платять неприйнятно високу ціну за цю війну, і це триває занадто довго. Кожна загибла дитина – це втрачене життя і майбутнє, а кожна поранена дитина може все подальше життя страждати від фізичних і психологічних наслідків травми
Порушення прав дітей під час війни
Правозахисники нагадують, що міжнародні норми вимагають безумовного захисту життя та здоров'я неповнолітніх. Постійна загроза атак позбавляє їх базового відчуття захищеності, де б вони не перебували.
Сьогодні (мова про 20 листопада - 24 Канал) Всесвітній день дитини – день, коли ми мали б відзначати права дітей. Проте в Україні вони й надалі живуть у страху у своїх домівках, спільнотах і місцях, де вони мали б почуватися в безпеці
Нагадаємо, що 20 листопада російські окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої постраждали десятки осіб, серед яких – троє дітей. Зокрема, у важкому стані в лікарні опинився 7-річний хлопчик.
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