Запад "еще не начинал", – военный эксперт о продолжении поддержки Украины

В войне оккупанты выбрали новую тактику – наступают на конкретные направления, а также играют на истощение. Кажется, что военно-политическое руководство россии надеется, что со временем помощь Запада Украине истощится.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Запад не истощился, а только набирает обороты и темпы.

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По его словам, путин говорил, что "мы еще воевать не начинали", да и Запад "еще не начинал".

Он привел пример США. Ведь у президента Байдена был визит на Ближний Восток, который касался Украины:

Договорились увеличить добычу нефти из Саудовской Аравии. Соответственно, это приведет к росту ее количества и появлению альтернативного предложения российской нефти.

Обсудили, чтобы страны Ближнего Востока подключались к поставке Украине разного типа оружия.

Александр Мусиенко напомнил, что, например, Иордания, является участницей формата встречи "Рамштайн", которая вскоре пройдет в очередной раз.

"Президент Байден во время своего турне заявил, что не даст увеличить влияние россии и Китая. Нужно поддерживать Украину в этой войне", – добавил Мусиенко.

Получение вооружения

Руководитель Центра военно-правовых исследований рассказал об "осторожном оптимизме". По его словам, мы и дальше будем получать вооружение и, возможно, с ракетами большей дальности для систем HIMARS.

Не знаю, будут ли это баллистические ракеты с расстоянием 300 километров. Однако о 150 километрах думаю, что можно говорить. Такие ракеты как раз есть для этих систем. Кроме того, я думаю, что мы получим больше самих систем HIMARS,

– рассказал Александр Мусиенко.

Он сообщил, что наши партнеры прекрасно понимают, какие вызовы и угрозы сейчас есть перед нами.

"США, и Британия прекрасно осознают, что нам нужна поддержка и с воздуха. Следовательно, следует рассчитывать и на то, что поддержка Украины будет наполняться беспилотниками, дронами, а также в будущем и авиацией. Это очень важно для нас", – добавил Мусиенко. .

По его мнению, Запад не истощится и следующий "Рамштайн" это еще раз должен продемонстрировать.

Смотрите видео о поддержке Запада:

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