Об этом 24 Каналу рассказал бывший командующий британских войск в Афганистане и правозащитник Ричард Кэмп, заметив, что украинские военные сдерживают врага. Оккупанты медленно продвигаются, хоть потери России на войне являются значительными.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Кемп, сейчас можно говорить только о том, что Россия имеет медленный прогресс на линии фронта. Способны ли они превратить это в нечто более масштабное – есть много вопросов. Кроме того, Украина также могла приготовить для России некоторые "неожиданности".

Обратите внимание! Во время операции "Паутина" СБУ поразила 41 российский самолет. Среди них были и А-50, и Ту-95МС, и Ту-22 и тому подобное.

Очевидно, что Россия не заинтересована в прекращении огня. Они будут пытаться и в дальнейшем продвигаться на фронте, несмотря на значительные потери. Российский диктатор пойдет на прекращение огня только в том случае, когда будет считать, что получил достаточный результат, чтобы заявить о достижении цели.

Но через некоторое время Россия, вероятно, возобновит войну против Украины. Или же нападет на те же страны Балтии.

Путин с его амбициями восстановить российскую империю не остановится до того момента, пока не умрет или его не отстранят от должности президента. К тому времени будет постоянная угроза со стороны России как для Украины, так и для Запада,

– сказал Кемп.

Добавим, недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия также имеет планы захватить Одесскую область. Они хотят выйти на границы с Молдовой и Румынией.