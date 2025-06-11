Про це 24 Каналу розповів колишній командувач британських військ в Афганістані та правозахисник Річард Кемп, зауваживши, що українські військові стримують ворога. Окупанти повільно просуваються, хоч втрати Росії на війні є значними.

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Чого очікувати далі

Як зазначив Кемп, зараз можна говорити лише про те, що Росія має повільний прогрес на лінії фронту. Чи здатні вони перетворити це на щось масштабніше – є багато питань. Крім того, Україна також могла приготувати для Росії деякі "несподіванки".

Зверніть увагу! Під час операції "Павутина" СБУ уразила 41 російський літак. Серед них були і А-50, і Ту-95МС, і Ту-22 тощо.

Очевидно, що Росія не зацікавлена у припиненні вогню. Вони намагатимуться і надалі просуватися на фронті, попри значні втрати. Російський диктатор піде на припинення вогню лише в тому випадку, коли вважатиме, що отримав достатній результат, аби заявити про досягнення мети.

Але через деякий час Росія, ймовірно, відновить війну проти України. Або ж нападе на ті ж країни Балтії.

Путін з його амбіціями відновити російську імперію не зупиниться до того моменту, доки не помре або його не усунуть з посади президента. До того часу буде постійна загроза з боку Росії як для України, так і для Заходу,

– сказав Кемп.

Додамо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія також має плани захопити Одеську область. Вони хочуть вийти на кордони з Молдовою та Румунією.