Война в Украине сводит мир с ума

Так называемая российская "операция" в Украине постепенно начинает сводить с ума.

Я не говорю о нефти, которая вот-вот пробьёт исторические максимумы, или о фондовых рынках, бешено меняющих траектории чуть ли не каждый день. Речь в данном случае о западных политиках, части из которых приходится менять свои взгляды, а часть пытается стоять на прежних позициях, но может столкнуться с полной обструкцией.

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На правом фланге Европы

Самыми последовательными оказались сейчас европейские ультраправые. Война в Украине воспринимается ими как "провал Запада", который якобы заигрался в геополитику и стал воспринимать Россию как ничего не значащее пространство на Востоке.

А.Вайдель, глава фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, продолжает клеймить НАТО, которое слишком приблизилась к российским границам и вызвало "справедливое беспокойство" Москвы.

В Греции приблизительно такое же мнение выска­зал глава небольшой националистической партии "Греческое решение", повторивший тезис о том, что НАТО нечего делать у российских границ, если сами западные страны уверяют, что не несут для России никакой угрозы.

В Нидерландах, где в своё время избиратели большинством в две трети голосов отвергли на референдуме перспективу ратификации Сог­лашения об ассоциации между ЕС и Украиной, лидер "Форума за демократию" Т.Боде высказался в том плане, что западные страны не оставили России выбора, отказавшись обсуждать с ней путинские предложения по обеспечению глобальной безопасности.

Сложно сказать, как повлияют такие высказывания на электоральные перспективы этих партий, но факт остаётся фактом: в Европе крайне правые стоят на своём.

Ситуация в США

В США положение существенно иное. Здесь, похоже, трамписты резко «переобулись»: если совсем недавно многие из них поддерживали Россию с её "жесткой" политической позицией и уважением к консервативным ценностям (а с поддержкой В.Путина в вопросе признания ДНР и ЛНР на прошлой неделе выступил и сам Д.Трамп), то теперь они готовы открес­титься от любых своих прежних высказываний в отношении Москвы.

На­против, ввиду приближения промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы надеются нанести демократам серьёзное пора­жение, делается всё для того, чтобы дискредитировать Белый Дом и сыграть на эмоциях избирателей.

Поэтому теперь это Дж.Байден виновал в том, что России было позволено атаковать Украину, а неготовность президента наложить эмбарго на экспорт энергоносителей из России воспринимается как признак слабости демократической администрации.

Не уверен, что такое изменение позиции спасёт республиканцев – даже сейчас, откровенно говоря, проблемы России и Украины не так чтобы волнуют американского избирателя, а объяснить ему причины подорожания бензина можно по-разному.

Однако одно остаётся несомненным: во всех странах сторонники политики Москвы сейчас сталкиваются с серьёзными сложностями, и им будет всё сложнее объяснять избирателям как свои нынешние высказывания, так и свои политические пируэты.

Именно поэтому сейчас все политики на Западе хотят мира – хорошего ли, или не очень. Но "здесь и сейчас"…

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