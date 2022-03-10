Я не говорю про нафту, яка ось-ось проб'є історичні максимуми, або про фондові ринки, що шалено змінюють траєкторії чи не щодня. Йдеться у разі про західних політиків, частини у тому числі доводиться змінювати свої погляди, а частина намагається стояти на колишніх позиціях, але може зіткнутися з повною обструкцією.

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На правому фланзі Європи

Найпослідовнішими виявилися зараз європейські ультраправі. Війна в Україні сприймається ними як "провал Заходу", який нібито загрався в геополітику і став сприймати Росію як простір, що нічого не означає, на Сході.

О.Вайдель, голова фракції "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі, продовжує таврувати НАТО, яке надто наблизилося до російських кордонів і викликало "справедливе занепокоєння" Москви.

У Греції приблизно таку ж думку висловив голова невеликої націоналістичної партії "Грецьке рішення", який повторив тезу про те, що НАТО нічого робити біля російських кордонів, якщо самі західні країни запевняють, що не несуть для Росії жодної загрози.

У Нідерландах, де свого часу виборці більшістю дві третини голосів відкинули на референдумі перспективу ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, лідер "Форуму за демократію" Т.Боде висловився в тому плані, що західні країни не залишили Росії вибору, відмовившись обговорювати з нею путінські пропозиції щодо забезпечення глобальної безпеки.

Важко сказати, як вплинуть такі висловлювання на електоральні перспективи цих партій, але факт залишається фактом: у Європі украй праві стоять на своєму.

Ситуація в США

У США ситуація зовсім інша. Тут, схоже, трампісти різко "перевзулися": якщо зовсім недавно багато хто з них підтримував Росію з її "жорсткою" політичною позицією та повагою до консервативних цінностей (а з підтримкою В.Путіна у питанні визнання "ДНР" та "ЛНР" минулого тижня виступив і сам Д .Трамп), то тепер вони готові відхреститися від будь-яких своїх колишніх висловлювань щодо Москви.

Навпаки, через наближення проміжних виборів до Конгресу, на яких республіканці сподіваються завдати демократам серйозної поразки, робиться все для того, щоб дискредитувати Білий Дім та зіграти на емоціях виборців. Тому тепер це Дж.Байден винуватив у тому, що Росії дозволили атакувати Україну, а неготовність президента накласти ембарго на експорт енергоносіїв з Росії сприймається як ознака слабкості демократичної адміністрації.

Не впевнений, що така зміна позиції врятує республіканців – навіть зараз, відверто кажучи, проблеми Росії та України не так, щоб турбують американського виборця, а пояснити йому причини подорожчання бензину можна по-різному.

Однак одне залишається безперечним: у всіх країнах прихильники політики Москви зараз стикаються з серйозними складнощами, і їм все складніше пояснюватиме виборцям як свої нинішні висловлювання, так і свої політичні піруети.

Саме тому зараз усі політики на Заході хочуть миру – чи хорошого, чи не дуже. Але "тут і зараз"…

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