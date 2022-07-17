На заводе в оккупированном Токмаке буряты и чеченцы устроили пьяную перестрелку

В Запорожской области оккупанты не перестают удивлять. Так, буряты и чеченцы, напившись, устроили перестрелку между собой.

Очевидно оккупанты решили демилитаризовать сами себя. В результате перестрелки есть раненые. Об этом сообщают источники 24 канала в спецслужбах.

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Конфликт оккупантов возник на национальной почве

Конфликт возник на этой неделе на Токмакском кузнечно-штамповом заводе. Точное количество раненых оккупантов пока неизвестно.

Оккупанты на территории завода, как ни странно, напились, и тогда началось самое интересное. Между бурятами и чеченцами возник конфликт на национальной почве. Видимо, выясняли, кто из них больше "россиянин". Спор оккупантов закончился перестрелкой.

Количество раненых захватчиков пока неизвестно.

Статистика потерь оккупантов

Пока оккупанты пьют на временно захваченных заводах, украинские защитники и защитницы ежедневно эффективно уничтожают врага. По состоянию на 17 июля удалось ликвидировать и уничтожить:

38 300 оккупантов;

1 684 танка;

3 879 боевых бронированных машин;

846 артиллерийских систем;

248 реактивных систем залпового огня;

110 средств ПВО;

220 самолетов;

188 вертолетов;

688 беспилотников;

166 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

2 746 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

68 единиц специальной техники.

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