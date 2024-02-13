"Умоляю, только вернись": украинки показали последние переписки с любимыми, погибшими на фронте

Украинки растрогали сеть щемящими переписками с любимыми и близкими людьми, которые погибли от российской агрессии на фронте. Все эти письма, к сожалению, так и остались непрочитанными.

Этот тренд активно распространяется в соцсети Х накануне Дня святого Валентина. Журналисты онлайн-издания "Маяк" собрали эти истории и поделились с ними в инстаграме.

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Украинки растрогали сеть щемящими переписками

Журналисты рассказали, что в соцсети Х украинки показали сообщения, которые писали погибшим любимым, друзьям и родителям. В частности, женщины поддерживают друг друга и удивляются, насколько похожи реакции у них были после потери связи.

"К обсуждению присоединились и мужчины, которые пережили неизвестность и непонимание, пытаясь установить контакт с близким человеком", – рассказали в издании "Маяк".

Этот тренд начала девушка погибшего военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус" Мелания Подоляк. Мужчина погиб 25 августа в результате авиакатастрофы.

Увидела сегодня пост госпожи Кати, которая потеряла на войне своего Костю. Так выглядит, что рефлекс у всех одинаковый с первой минуты. Вот почему важно говорить и делиться болью. В такие моменты ты понимаешь, что у тебя нормальная реакция была, и ты не сдурела,

– написала она.

В конце концов этот тренд подхватили и другие украинки, чьи близкие или любимые люди погибли на фронте. Они выложили в сеть последние переписки, чем растрогали пользователей.

Украинки растрогали сеть последними переписками с любимыми и близкими, погибших на фронте / Фото онлайн-журнала "Маяк"

На снимках можно увидеть, как любимые или родные погибших воинов не могли принять тот факт, что их сообщения навсегда останутся непрочитанными. Они до последнего не верили, что их близкие люди погибли на фронте.

Кто-то писал о мечтах, которые так и останутся несбывшимися, кто-то говорил, что их родные обещали вернуться. У некоторых из этих погибших военных остались дети, которые уже никогда не смогут увидеть своих пап живыми.

Стоит отметить, что этот пост журнал "Маяк" выложил накануне Дня святого Валентина, праздника, который отмечают все влюбленные. В комментариях люди не сдерживали эмоции и писали, что "эту боль невозможно выплакать".