Эту информацию в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Ночная атака россиян

Роман Свитан предположил, что запуск мог быть повторным после неудачного запуска "Шахидов". До этого ночью прилетали дроны, однако задачу не выполнили и были сбиты.

Именно поэтому была повторная атака ракетами Х-101 и Х-555. Приблизительно по тем же целям и иногда даже по тем же маршрутам. Они пытались эту атаку все же добить,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что движение самих ракет говорит о том, что некоторые шли конкретно по жилым домам, а некоторые шли по военным объектам. По крайней мере, пытались.

"Это была повторная атака после неудачи с "Шахидими". Она в принципе тоже не удалась, ведь 23 ракеты были сброшены и 21 была сбыта. Однако все же пара ракет дошла и выполнила свою нехорошую задачу", – подытожил Свитан.



Количество запущенных и сбитых ракет / Фото Воздушные силы ВСУ

Помощь партнеров

Военный эксперт отметил, что цифры о помощи от партнеров, выходящих в информационное пространство, – не соответствуют действительности. Они всегда занижены и настоящие знает только Генеральный штаб.

Именно поэтому у нас есть достаточно сил и средств для выполнения наступательных действий. А те силы, которые еще предстоит поставить до определенного срока, – уже начали свое движение. Кстати, об этом говорят и некоторые наши партнеры, что до 98% техники, которая была заявлена, – уже поставлено,

– отметил Роман Свитан.

"То есть нам поставили больше техники. Это всегда так делается. Если заявляется определенное количество, поставка идет больше. Ведь нужно как минимум 10 – 20% сверху, чтобы перекрыть какие-то форс-мажоры", – пояснил эксперт.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Возможности России

Военный эксперт подтвердил, что россияне окапываются на Херсонском, Запорожском и на части Луганского направлениях. Однако на Донбассе они готовы двигаться дальше.

У них остались силы и возможности. Особенно техника, которую не использовали в зимнем наступлении. Тогда не получилось ни нам двигаться по технике, ни россиянам,

– отметил Свитан.

"У россиян есть определенное количество техники – в пределах 5 тысяч "коробок", которые они могут использовать в наступлении, когда все подсохнет. К тому же "коробочки" у них легкие – там танк Т-22 весит 40 тонн. То есть, как только прекратятся дожди, пройдет пару дней, и эти машины могут выйти", – рассказал Роман Свитан.

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